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Власть

Сооронбай Жээнбеков встретился с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым

Фото Султана Досалиева. Сооронбай Жээнбеков встретился с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня встретился с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, прибывшим в Кыргызстан с официальным визитом. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Президент отметил, что это первый официальный визит Аскара Мамина в Кыргызстан после того, как он стал премьер-министром Казахстана.

«Казахстан является одним из основных наших партнеров. Уверен, что в рамках вашего визита создались хорошие предпосылки для широкого обсуждения кыргызско-казахстанских двусторонних отношений и подготовки важных решений», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он особо отметил, что Кыргызстан высоко ценит усилия первого президента Нурсултана Назарбаева по развитию сотрудничества между нашими братскими странами. С президентом Касым-Жомартом Токаевым сложились теплые и доверительные отношения.

«Совместными усилиями мы будем и далее развивать союзнические отношения и стратегическое партнерство. Я думаю, на сегодняшнем заседании межправительственного совета у вас была хорошая возможность обсудить и принять решения по всем вопросам», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин выразил благодарность за теплый прием и передал слова наилучших пожеланий от Нурсултана Назарбаева и Касым-Жомарта Токаева.

«Между Кыргызстаном и Казахстаном товарооборот вырос на 15 процентов. В этом году мы поставили цель довести объем товарооборота до $1 миллиарда», — подчеркнул Аскар Мамин.

Президент Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин обсудили все актуальные вопросы кыргызско-казахстанского сотрудничества.
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