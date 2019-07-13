Кыргызстан: кадровые перестановки за 8-12 июля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.
Максат Джылышбаев назначен заместителем председателя Государственного комитета информационных технологий и связи.
Ранее он занимал должность эксперта отдела строительства, транспорта и коммуникаций аппарата кабмина.
Напомним, что комитет образован в соответствии с постановлением Жогорку Кенеша «О структуре правительства Кыргызской Республики» от 13 апреля 2016 года. В мае 2019-го председателем госкомитета назначен Дастан Догоев.
Рыскулбек Осмоналиев стал директором ГП «Инфоком».
Прежний руководитель Талант Абдуллаев уволен. Он находится под домашним арестом.
Ранее по решению суда водворили в СИЗО ГКНБ Таланта Абдуллаева, статс-секретаря Данияра Бакчиева и заместителя председателя ГРС Русланбека Сарыбаева. Всем троим предъявили обвинение в коррупции.
Трудовую деятельность начал бухгалтером в промышленном кооперативе Кочкорского района Нарынской области. Работал бухгалтером в центре образования Ленинского района, главным специалистом в департаменте социального питания мэрии Бишкека.
С 2015-го Рыскулбек Осмоналиев работал в ГП «Инфоком» в отделе закупок.
Прекращены полномочия судьи Тюпского районного суда Айбека Абдивалиева.
Судья досрочно освобожден от должности в местном суде ввиду неспособности по состоянию здоровья осуществлять свои полномочия. Это подтверждено заключением медицинской комиссии.
О кадровых перестановках с 1 по 5 июля читайте здесь.