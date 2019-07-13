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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 8-12 июля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Максат Джылышбаев назначен заместителем председателя Государственного комитета информационных технологий и связи.

Ранее он занимал должность эксперта отдела строительства, транспорта и коммуникаций аппарата кабмина.

Напомним, что комитет образован в соответствии с постановлением Жогорку Кенеша «О структуре правительства Кыргызской Республики» от 13 апреля 2016 года. В мае 2019-го председателем госкомитета назначен Дастан Догоев.

Рыскулбек Осмоналиев стал директором ГП «Инфоком».

Прежний руководитель Талант Абдуллаев уволен. Он находится под домашним арестом.

Ранее по решению суда водворили в СИЗО ГКНБ Таланта Абдуллаева, статс-секретаря Данияра Бакчиева и заместителя председателя ГРС Русланбека Сарыбаева. Всем троим предъявили обвинение в коррупции.

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Рыскулбек Осмоналиев родился 18 апреля 1977 года в селе Кочкорка Нарынской области. Окончил Кыргызский национальный университет имени Ж.Баласагына (экономист) и Академию государственного управления при президенте КР (менеджер).

Трудовую деятельность начал бухгалтером в промышленном кооперативе Кочкорского района Нарынской области. Работал бухгалтером в центре образования Ленинского района, главным специалистом в департаменте социального питания мэрии Бишкека.

С 2015-го Рыскулбек Осмоналиев работал в ГП «Инфоком» в отделе закупок.

Прекращены полномочия судьи Тюпского районного суда Айбека Абдивалиева.

Судья досрочно освобожден от должности в местном суде ввиду неспособности по состоянию здоровья осуществлять свои полномочия. Это подтверждено заключением медицинской комиссии.

О кадровых перестановках с 1 по 5 июля читайте здесь.
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