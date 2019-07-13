Кыргызстан: кадровые перестановки за 8-12 июля

Рыскулбек Осмоналиев стал директором ГП «Инфоком».

Прежний руководитель Талант Абдуллаев уволен. Он находится под домашним арестом.

Ранее по решению суда водворили в СИЗО ГКНБ Таланта Абдуллаева, статс-секретаря Данияра Бакчиева и заместителя председателя ГРС Русланбека Сарыбаева. Всем троим предъявили обвинение в коррупции.

Читайте по теме Скандал с e-загранпаспортами. В ГРС не комментируют иск компании Garsu Pasaulis родился 18 апреля 1977 года в селе Кочкорка Нарынской области. Окончил Кыргызский национальный университет имени Ж.Баласагына (экономист) и Академию государственного управления при президенте КР (менеджер).

Трудовую деятельность начал бухгалтером в промышленном кооперативе Кочкорского района Нарынской области. Работал бухгалтером в центре образования Ленинского района, главным специалистом в департаменте социального питания мэрии Бишкека.

С 2015-го Рыскулбек Осмоналиев работал в ГП «Инфоком» в отделе закупок.

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