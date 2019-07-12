«В целом кыргызская делегация довольна результатами переговоров с Казахстаном», — заявил сегодня журналистам премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, сегодня стороны обстоятельно обсудили широкий спектр вопросов. По многим из них пришли к пониманию, достигли договоренностей с учетом интересов двух стран. Особое внимание было уделено сотрудничеству в области экономики, торговли, инвестиций, сельского хозяйства, реализации совместных проектов в транспортной сфере и совместное использование водно-энергетических ресурсов в регионе. Кроме того, стороны рассмотрели приграничные вопросы.

«Самое главное, что наши государства обоюдно заинтересованы и нацелены на дальнейшее углубление взаимовыгодного сотрудничества», — заключил Мухаммедкалый Абылгазиев.

В свою очередь премьер-министр Казахстана Аскар Мамин также высоко оценил итоги переговоров. Стороны договорились наращивать объемы товарооборота, расширять номенклатуру поставляемых товаров.

«Все проблемные и актуальные вопросы в водно-энергетической сфере сегодня решены. Мы намерены придать дальнейший импульс инвестиционному сотрудничеству. Встреча показала, что нам необходимо регулярно встречаться, чтобы решать все проблемные вопросы», — резюмировал Аскар Мамин.