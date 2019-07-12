15:51
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Казахстан готов давать кредиты под низкие проценты для IT-систем КР

Казахстан готов предложить финансирование в виде займов с низкой процентной ставкой для проведения казахстанскими компаниями государственных IT-систем. Об этом сегодня на расширенном заседании кыргызско-казахстанского межправительственного совета сообщил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

По его словам, речь идет о проектах в таких сферах, как налоговое администрирование, правоохранительная и судебная системы, таможенное декларирование.

«Предлагаем рассмотреть возможность запуска совместной программы по взаимному доступу компаний-резидентов к услугам международного технологического парка «Астана-хаб» и «Парка высоких технологий», — заключил Аскар Мамин.
Ссылка:
просмотров: 272
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызская делегация довольна результатами переговоров с Казахстаном
Закрытые КПП на кыргызско-казахской границе снова заработают
Абылгазиев и Мамин обсудили проблемы казахского бизнеса в Кыргызстане
Аскар Мамин: Кыргызстан всегда будет для нас стратегическим партнером
Казахстан упростит проезд большегрузов из Кыргызстана по своей территории
Соглашение с Казахстаном по бензину. Ждем завершения процедур
Кыргызстан и Казахстан хотят довести товарооборот до $1 миллиарда
В Бишкеке началось заседание кыргызско-казахской межправкомиссии в узком составе
В Кыргызстан с официальным визитом прибыл премьер Казахстана Аскар Мамин
На ремонт драмтеатров правительство выделило 198 миллионов сомов
Популярные новости
От&nbsp;Измира до&nbsp;Москвы. Депутат Канат Исаев ищет доказательства лжи Атамбаева От Измира до Москвы. Депутат Канат Исаев ищет доказательства лжи Атамбаева
Смартфон от&nbsp;Сооронбая Жээнбекова. В&nbsp;Бишкеке поздравляют лучших выпускников школ Смартфон от Сооронбая Жээнбекова. В Бишкеке поздравляют лучших выпускников школ
Встреча Владимира Путина и&nbsp;Сооронбая Жээнбекова. О&nbsp;чем говорили президенты Встреча Владимира Путина и Сооронбая Жээнбекова. О чем говорили президенты
Сооронбай Жээнбеков и&nbsp;Владимир Путин сегодня встретятся в&nbsp;Москве Сооронбай Жээнбеков и Владимир Путин сегодня встретятся в Москве
Бизнес
Изменения в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; и&nbsp;&laquo;БТА Банке&raquo; откроют больше возможностей для клиентов Изменения в «Бакай Банке» и «БТА Банке» откроют больше возможностей для клиентов
13&nbsp;магазинов O!Store на&nbsp;Иссык-Куле помогут вам стать мобильными! 13 магазинов O!Store на Иссык-Куле помогут вам стать мобильными!
Кыргызтелеком подключил к&nbsp;интернету региональные экстренные службы Кыргызтелеком подключил к интернету региональные экстренные службы
В&nbsp;Кара-Кульдже открыт новый фирменный салон MegaCom В Кара-Кульдже открыт новый фирменный салон MegaCom