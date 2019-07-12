Казахстан готов давать кредиты под низкие проценты для IT-систем КР

Казахстан готов предложить финансирование в виде займов с низкой процентной ставкой для проведения казахстанскими компаниями государственных IT-систем. Об этом сегодня на расширенном заседании кыргызско-казахстанского межправительственного совета сообщил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

По его словам, речь идет о проектах в таких сферах, как налоговое администрирование, правоохранительная и судебная системы, таможенное декларирование.

«Предлагаем рассмотреть возможность запуска совместной программы по взаимному доступу компаний-резидентов к услугам международного технологического парка «Астана-хаб» и «Парка высоких технологий», — заключил Аскар Мамин.