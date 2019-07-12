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Власть

В Бишкеке началось заседание кыргызско-казахской межправкомиссии в узком составе

В Бишкеке началось заседание VIII кыргызско-казахской межправительственной комиссии под председательством премьер-министров Мухаммедкалыя Абылгазиева и Аскара Мамина. Оно проходит в узком составе.

«Укрепление стратегического партнерства с нашей братской страной Казахстаном является одним из приоритетных направлений внешней политики Кыргызстана. Наши отношения развиваются на должном уровне, поддерживается активно политико-экономический диалог, осуществляются контакты на всех уровнях, которые, несомненно, способствуют содержательному наполнению двустороннего сотрудничества», — заявил Мухаммедкалый Абылгазиев перед началом переговоров.

Он напомнил, что в этом году президенты Казахстана и Кыргызстана провели две встречи. Они подтвердили твердую решимость всесторонне развивать взаимовыгодное сотрудничество, укреплять традиционные принципы дружбы, братства, союзничества и союзнического партнерства.

В свою очередь премьер Казахстана отметил, что в рамках визита эксперты два дня кропотливо поработали над проектами итоговых документов.

«Мы перед собой ставим цель — обеспечить продвижение актуальных вопросов двусторонней повестки. Кроме того, хотелось бы снять имеющиеся текущие вопросы. Но, самое главное, я бы хотел использовать данную возможность для содержательного наполнения планируемого визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан в 2019 году. Надеюсь, что в рамках встречи и заседания межправкомиссии нам удастся найти взаимоприемлемые решения по всем вопросам повестки дня, а также определить пути активизации нашего сотрудничества», — резюмировал Аскар Мамин.

После заседания в узком формате стороны соберутся в расширенном составе.
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