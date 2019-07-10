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Власть

Президент в Швейцарии. Сооронбай Жээнбеков встретился с Ули Маурером

Фото Султана Досалиева. Визит президента Кыргызстана в Швейцарию

Состоялась церемония официальной встречи президента Сооронбая Жээнбекова и президента Швейцарии Ули Маурера. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, визит начался с встречи Сооронбая Жээнбекова с президентом Швейцарии Ули Маурером в резиденции «Лон Манор» города Берна. В резиденции вывешены государственные флаги Кыргызстана и Швейцарии, выстроен почетный караул.

Султана Досалиева. Визит президента Кыргызстана в Швейцарию
Фото Султана Досалиева. Визит президента Кыргызстана в Швейцарию

«Прозвучали государственные гимны двух стран, Сооронбай Жээнбеков и Ули Маурер совершили обход строя почетного караула и представили членов официальных делегаций. Далее главы государств направились на переговоры в формате тет-а-тет, после чего встреча продолжится в расширенном формате», — говорится в сообщении.

В рамках визита планируются встречи Сооронбая Жээнбекова с председателем Национального совета Федерального собрания Мариной Кароббио Гушетти, председателем Национального банка Томасом Йорданом. Глава государства также встретится с представителями крупного бизнеса Швейцарии с участием предпринимателей из Кыргызстана.
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