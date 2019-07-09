09:10
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Мэрия Бишкека ищет новые кадры. Список вакансий

Мэрия Бишкека объявила открытый конкурс на замещение вакантных муниципальных должностей. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Отмечается, что городу требуются:

— ведущий специалист отдела по управлению человеческими ресурсами центрального аппарата мэрии;

— ведущий специалист отдела взаимодействия с правоохранительными органами и противодействия коррупции;

— начальник управления социального развития Первомайского района Бишкека;

— начальник управления здравоохранения столицы;

— заместитель начальника управления земельных ресурсов.

Уточняется, что кандидаты на вакантные должности должны быть гражданами Кыргызской Республики, не иметь судимости и подходить по возрасту — не моложе 18 лет.

Документы принимаются до 18.00 15 июля 2019 года по адресу: проспект Чуй, 166, мэрия Бишкека, кабинет 118, телефон для справок: 0312614113, 0312610829.
Ссылка:
просмотров: 408
Версия для печати
Материалы по теме
В мэрии Бишкека пояснили, для чего собирают парней от 16 до 24 лет
Школьники Бишкека побывали на празднике выпускников «Алые паруса»
Краснеть не хочет. Мэр Бишкека раскритиковал работу вице-мэров
В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки
О готовности части котельных к зиме отчиталась мэрия Бишкека
Мэрия Бишкека вернула в муниципальную собственность автобазу
Чиновник объяснил, почему уродливое здание в центре Бишкека закрыли баннером
Проблемы со светом. На что чаще всего жалуются в мэрию бишкекчане
Власти Бишкека выписали первые штрафы по Кодексу о нарушениях
В Бишкеке стройкомпания самовольно увеличила участок. Мэрия снесла забор
Популярные новости
От&nbsp;Измира до&nbsp;Москвы. Депутат Канат Исаев ищет доказательства лжи Атамбаева От Измира до Москвы. Депутат Канат Исаев ищет доказательства лжи Атамбаева
Смартфон от&nbsp;Сооронбая Жээнбекова. В&nbsp;Бишкеке поздравляют лучших выпускников школ Смартфон от Сооронбая Жээнбекова. В Бишкеке поздравляют лучших выпускников школ
В&nbsp;Бишкеке начались переговоры Федерики Могерини и&nbsp;Чингиза Айдарбекова В Бишкеке начались переговоры Федерики Могерини и Чингиза Айдарбекова
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;1-5 июля Кыргызстан: кадровые перестановки за 1-5 июля
Бизнес
Новый MegaStore открыт в&nbsp;ТРЦ Bishkek Park Новый MegaStore открыт в ТРЦ Bishkek Park
Интернет и&nbsp;телевидение для всей семьи: &laquo;СОНУН+TV&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Интернет и телевидение для всей семьи: «СОНУН+TV» от Кыргызтелекома
Семь смартфонов для SMM-специалистов, которые используют настоящие профи Семь смартфонов для SMM-специалистов, которые используют настоящие профи
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; открыл отделение в&nbsp;World Class Bishkek «Халык Банк Кыргызстан» открыл отделение в World Class Bishkek