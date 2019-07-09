Мэрия Бишкека ищет новые кадры. Список вакансий

Мэрия Бишкека объявила открытый конкурс на замещение вакантных муниципальных должностей. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Отмечается, что городу требуются:

— ведущий специалист отдела по управлению человеческими ресурсами центрального аппарата мэрии;

— ведущий специалист отдела взаимодействия с правоохранительными органами и противодействия коррупции;

— начальник управления социального развития Первомайского района Бишкека;

— начальник управления здравоохранения столицы;

— заместитель начальника управления земельных ресурсов.

Уточняется, что кандидаты на вакантные должности должны быть гражданами Кыргызской Республики, не иметь судимости и подходить по возрасту — не моложе 18 лет.

Документы принимаются до 18.00 15 июля 2019 года по адресу: проспект Чуй, 166, мэрия Бишкека, кабинет 118, телефон для справок: 0312614113, 0312610829.