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Власть

Президент отметил успехи региональных школ в Общереспубликанском тестировании

Президент Кыргызстана особо отметил успехи региональных школ по результатам ОРТ. Об этом Сооронбай Жээнбеков заявил на встрече с обладателями золотых сертификатов.

По его мнению, результаты ОРТ показывают хорошую деятельность системы образования.

«Нас радует, что 57 процентов получивших самые высшие баллы и золотой сертификат по результатам теста в нынешнем году — это выпускники из регионов. К сожалению, 38 процентов выпускников школ не смогли получить проходной балл, необходимый для поступления в высшие учебные заведения», — сказал глава государства.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что финансирование системы образования идет на уровне 6 процентов ВВП. Это соответствует уровню финансирования в таких странах, как Финляндия, Малайзия, Франция, Эстония, имеющих прогрессивную систему образования.

«В будущем результат ОРТ можно будеть рассматривать как индикатор эффективности государственных расходов. Этот результат мы будем учитывать при рассмотрении заработной платы учителей. Надо стимулировать педагогов, чьи ученики получили высокие баллы», — добавил президент.
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