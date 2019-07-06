В Бишкеке начались переговоры Федерики Могерини и Чингиза Айдарбекова

В Кыргызстан с официальным визитом прибыла Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Глава европейской дипломатии проводит встречу с министром иностранных дел Кыргызстана Чингизом Айдарбековым. После нее запланировано парафирование нового соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Кыргызстаном и Европейским союзом.

Завтра Федерика Могерини примет участие в 15-й встрече министров иностранных дел стан Центральной Азии и ЕС. На ней будет представлена новая стратегия ЕС для Центральной Азии.