18:13
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

В Бишкеке начались переговоры Федерики Могерини и Чингиза Айдарбекова

В Кыргызстан с официальным визитом прибыла Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Глава европейской дипломатии проводит встречу с министром иностранных дел Кыргызстана Чингизом Айдарбековым. После нее запланировано парафирование нового соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Кыргызстаном и Европейским союзом.

Завтра Федерика Могерини примет участие в 15-й встрече министров иностранных дел стан Центральной Азии и ЕС. На ней будет представлена новая стратегия ЕС для Центральной Азии.
Ссылка:
просмотров: 321
Версия для печати
Материалы по теме
В 2019 году Кыргызстан посетит глава европейской дипломатии Федерика Могерини
Евросоюз готов помочь укрепить отношения между странами в Центральной Азии
Евросоюз заинтересован в укреплении отношений с ЦА
Европейский союз является приоритетом во внешней политике Кыргызстана
Чингиз Айдарбеков и Федерика Могерини обсудят сотрудничество ЕС и Кыргызстана
Федерика Могерини: Есть запрос на углубление отношений ЕС и стран ЦА
Европейский союз продолжит поддерживать власти Кыргызстана
Европа биримдиги: Кыргызстанда президенттик шайлоо ачык-айкын өттү
Федерика Могерини: Соблюдение прав человека не вопрос выбора, а обязательство
Федерика Могерини призвала Кыргызстан соблюдать права человека
Популярные новости
Депутаты готовы нести ответственность за&nbsp;лишение неприкосновенности Атамбаева Депутаты готовы нести ответственность за лишение неприкосновенности Атамбаева
Президенту в&nbsp;Баткенской области показывали чертежи с&nbsp;ошибками Президенту в Баткенской области показывали чертежи с ошибками
Атамбаев, гендер, родственники. Что волновало депутатов перед уходом на&nbsp;каникулы Атамбаев, гендер, родственники. Что волновало депутатов перед уходом на каникулы
Президент призвал жителей Баткенской области не&nbsp;поддаваться провокациям Президент призвал жителей Баткенской области не поддаваться провокациям
Бизнес
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; открыл отделение в&nbsp;World Class Bishkek «Халык Банк Кыргызстан» открыл отделение в World Class Bishkek
Акция &laquo;О! Супер Счастливые Часы&raquo;: 1&nbsp;ГБ интернета&nbsp;&mdash; всего 0,5&nbsp;сома! Акция «О! Супер Счастливые Часы»: 1 ГБ интернета — всего 0,5 сома!
Ответы на&nbsp;главные вопросы об&nbsp;объединении &laquo;Бакай Банка&raquo; и&nbsp;&laquo;БТА Банка&raquo; Ответы на главные вопросы об объединении «Бакай Банка» и «БТА Банка»
MegaCom дарит бесплатные минуты и&nbsp;SMS при пополнении баланса MegaCom дарит бесплатные минуты и SMS при пополнении баланса