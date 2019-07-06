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Власть

Сооронбай Жээнбеков по телефону поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков переговорил по телефону с первым президентом Казахстана — Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, в ходе разговора Сооронбай Жээнбеков тепло поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения, пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни.

«Сооронбай Жээнбеков отметил роль Нурсултана Назарбаева в развитии и углублении братских отношений между странами в духе союзничества, стратегического партнерства и добрососедства», — говорится в сообщении.
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