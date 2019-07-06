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Власть

Сооронбай Жээнбеков поздравил медиков с профессиональным праздником

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поздравил работников системы здравоохранения с профессиональным праздником — Днем медицинского работника. Текст поздравления распространил отдел информационной политики аппарата главы государства.

«Ваша нелегкая, но нужная людям профессия требует полной самоотдачи, особых душевных качеств, высокой квалификации, знаний и умений. Ежедневно своим кропотливым трудом вы дарите людям надежду, возвращаете здоровье и спасаете жизни.

Благодаря вашим усилиям, Кыргызстан стал одной из 62 стран, которая сократив детскую смертность более чем на две трети, достигла Цели развития тысячелетия. Однако предстоит сделать еще многое», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Президент подчеркнул, что основная задача на сегодня — активно внедрять во все сферы здравоохранения цифровые технологии. Только так можно обеспечить качественным медицинским обслуживанием всех граждан, независимо от их места проживания и социального положения.

«В ближайшие годы мы должны добиться, чтобы у каждого человека, у каждой семьи был семейный врач и медсестра. Для этого необходимо увеличить количество фельдшерско-акушерских пунктов и центров семейной медицины, особенно в сельской местности. Надо широко внедрять меры профилактики болезней. Здоровый образ жизни должен стать частью государственной идеологии. Государство и впредь будет заботиться о повышении уровня квалификации медицинских работников, социальной привлекательности вашего труда», — заключил глава государства.
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Дословно. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков
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