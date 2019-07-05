Президенту в Баткенской области показывали чертежи с ошибками

Во время визита президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Баткенскую область ему показали чертежи с грамматическими ошибками. Об этом сообщают пользователи сети Facebook.

Отмечается, что глава государства ознакомился с проектом строительства в промышленной зоне в Баткенской области. При этом большинство надписей на русском языке сделаны с грамматическими и орфографическими ошибками.

Фото из Facebook

В полномочном представительстве правительства в Баткенской области журналистам заявили, что сожалеют о произошедшем. Однако при этом добавили, что баннеры к визиту президента готовили архитекторы.