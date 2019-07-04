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Власть

Сооронбай Жээнбеков сожалеет, что не все работают с полной отдачей своему народу

Сегодня на встрече с жителями Баткенской области президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что болеет за каждые область, регион и село Кыргызстана. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Глава государства подчеркнул, что Баткен и его жители всегда в глубине его сердца.

«Встречаясь с вами, я получил удовольствие от общения, услышал о многих вопросах, вместе мы нашли ответы на них. Это придает мне силы. Разумеется, вопросов много, но когда есть люди с чистыми помыслами, как вы, трудолюбивый народ, когда есть мир на нашей земле, все эти вопросы решаемы. Все возможности направляются на развитие регионов, улучшение жизни наших граждан», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он с сожалением отметил, что не все работают с полной отдачей своему народу.
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