11:21
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Приоритеты правительства — цифровизация и развитие банковских услуг в регионах

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по деятельности финансово-кредитных организаций с государственной долей участия. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, на встрече заслушана информация о работе открытых акционерных обществ «Айыл банк», «РСК банк», «Гарантийный фонд», Российско-Кыргызского фонда развития.

«Для нас приоритетным направлением в работе являются развитие регионов и цифровизация. В этом аспекте важна роль финансовых институтов в поддержке предпринимателей путем предоставления доступных кредитных средств. Это позволит развивать предприятия и создавать новые рабочие места, тем самым улучшая социально-экономическое положение регионов. Кроме того, важна работа по развитию банковской инфраструктуры в регионах, повышению доступности населения к банковским услугам, особенно в отдаленных районах страны», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Финансово-кредитным организациям, в том числе ОАО «Айыл банк», поручено усилить работу в регионах в части кредитования сельского хозяйства и перерабатывающей отрасли. Фонду по управлению государственным имуществом поручено ускорить решение вопросов о капитализации акционерных обществ «РСК банк» и «Гарантийный фонд».
Ссылка:
просмотров: 201
Версия для печати
Материалы по теме
Премьер-министр считает, что показатель притока инвестиций положительный
В Кыргызстане создано ОАО «Национальная управляющая компания»
Почти половина государственных предприятий не работает
Бизнес Кыргызстана призвали активнее указывать на недоработки в экономике
Семь месторождений планируют выставить на конкурс в Кыргызстане
Премьер поручил принять меры по пресечению контрабанды товаров
Представители рынков возмущены фейковыми новостями в соцсетях
Скандал с «КТ Мобайл». Премьер заявляет, что не знал о поведении своего свояка
Имущество премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева проверять не будут
Охрана с оружием. Депутат возмущен особыми условиями для премьер-министра
Популярные новости
Президент Сооронбай Жээнбеков призывает к&nbsp;дружбе и&nbsp;единству народов Президент Сооронбай Жээнбеков призывает к дружбе и единству народов
Премии, связи и&nbsp;потери бюджета. Заключение депутатской комиссии по&nbsp;&laquo;КТ&nbsp;Мобайл&raquo; Премии, связи и потери бюджета. Заключение депутатской комиссии по «КТ Мобайл»
В&nbsp;мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки
Депутаты готовы нести ответственность за&nbsp;лишение неприкосновенности Атамбаева Депутаты готовы нести ответственность за лишение неприкосновенности Атамбаева
Бизнес
&laquo;Счастливые часы&raquo; от&nbsp;MegaCom: 1&nbsp;гигабайт всего за&nbsp;1&nbsp;сом «Счастливые часы» от MegaCom: 1 гигабайт всего за 1 сом
LG&nbsp;NeoChef&nbsp;&mdash; ваш личный шеф-повар на&nbsp;кухне! LG NeoChef — ваш личный шеф-повар на кухне!
Теперь купить смартфон в&nbsp;кредит не&nbsp;выходя из&nbsp;дома можно по&nbsp;всему Кыргызстану! Теперь купить смартфон в кредит не выходя из дома можно по всему Кыргызстану!
Краткосрочные депозиты от&nbsp;БТА Банка Краткосрочные депозиты от БТА Банка