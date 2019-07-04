Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по деятельности финансово-кредитных организаций с государственной долей участия. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, на встрече заслушана информация о работе открытых акционерных обществ «Айыл банк», «РСК банк», «Гарантийный фонд», Российско-Кыргызского фонда развития.

«Для нас приоритетным направлением в работе являются развитие регионов и цифровизация. В этом аспекте важна роль финансовых институтов в поддержке предпринимателей путем предоставления доступных кредитных средств. Это позволит развивать предприятия и создавать новые рабочие места, тем самым улучшая социально-экономическое положение регионов. Кроме того, важна работа по развитию банковской инфраструктуры в регионах, повышению доступности населения к банковским услугам, особенно в отдаленных районах страны», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Финансово-кредитным организациям, в том числе ОАО «Айыл банк», поручено усилить работу в регионах в части кредитования сельского хозяйства и перерабатывающей отрасли. Фонду по управлению государственным имуществом поручено ускорить решение вопросов о капитализации акционерных обществ «РСК банк» и «Гарантийный фонд».