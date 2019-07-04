В кабмине Армении рассказали, о чем говорили Сооронбай Жээнбеков и Никол Пашинян

В правительстве Армении рассказали подробности телефонного разговора премьер-министра Никола Пашиняна и президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.

Напомним, что беседа состоялась накануне. Но в пресс-службе главы КР особых подробностей не озвучили, сказав лишь, что инициатором разговора была армянская сторона.

В правительстве Армении отметили, что в ходе телефонных разговоров Никол Пашинян как глава председательствующего в ЕАЭС государства обсудил с президентом Кыргызстана вопросы сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Кроме того, стороны обсудили проведение саммита ЕАЭС 1 октября 2019 года в Ереване, расширение внешних связей объединения.

В том числе обсуждены перспективы подписания соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сингапуром. Это актуально в сфере предстоящего официального визита Никола Пашиняна в Сингапур, который пройдет с 4 по 6 июля.