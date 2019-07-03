Повысить на 40 процентов зарплату учителям обещают депутаты

Зарплата учителей повысится на 40 процентов. Об этом на пресс-конференции сообщил спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков.

По его словам, в сентябре депутаты рассмотрят проекты по увеличению размера заработной платы учителям. Осенью они также намерены снизить штрафы за нарушение ПДД.

Торага парламента согласен с мнениями некоторых водителей о высоких штрафах.

«Мы снизили размер штрафа за плевки, переведя его в другую категорию. Сейчас есть недовольства штрафами за нарушение ПДД. Выплаты за некоторые виды нарушений Правил дорожного движения высокие. Мы изменим категорию этих нарушений, и штрафы будут более низкими», — сказал он.