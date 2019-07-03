Депутаты готовы нести ответственность за лишение неприкосновенности Атамбаева

Жогорку Кенеш готов нести ответственность за лишение неприкосновенности Алмазбека Атамбаева. Об этом на пресс-конференции заявил спикер парламента Дастанбек Джумабеков, отвечая на вопрос о нынешней политической ситуации.

Он отметил, что решение парламента по неприкосновенности бывшего президента принято в рамках закона.

«Любые действия, решения должны быть в рамках закона. Решение парламента о лишении неприкосновенности принято в соответствии с регламентом и законами КР. И тут не важно, за день, за месяц принимаем решение, главное — в рамках закона. Мы готовы нести ответственность за наше решение», — сказал Дастанбек Джумабеков.

Он также добавил, что обострение политической ситуации в ответственности каждого человека.