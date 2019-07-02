«Безопасный город». Премьер поблагодарил кыргызстанцев, сообщающих о недостатках

Премьер-министр провел совещание по ходу реализации проекта «Безопасный город».

По данным пресс-службы правительства, обсуждены вопросы, связанные с техническими недоработками в рамках реализации проекта, которые поднимают автолюбители.

Мухаммедкалый Абылгазиев выразил благодарность гражданам, проявляющим активную гражданскую позицию, неравнодушие и оказывающим помощь в выявлении недостаточной работы со стороны ответственных государственных органов. Он подчеркнул, что с самого начала запуска проекта именно благодаря поддержке граждан государству удалось добиться полноценной реализации проекта «Безопасный город», параллельно организовав масштабную работу по совершенствованию дорожной инфраструктуры столицы.

Премьер поручил в оперативном порядке устранить выявляемые недостатки в организации дорожного движения, связанные с установкой неправильных дорожных знаков, на которые, в частности, указывают граждане.

«Автолюбители всегда старались обращать внимание на те или иные участки автодорог и дорожных развязок, которые нуждались в более продуманной организации дорожного движения. Проделана большая работа — нужно отметить, что компетентные государственные органы довольно оперативно устраняли недостатки и корректировали свою работу, чтобы увеличить пропускную способность наших дорог и обеспечить безопасность дорожного движения», — заметил он.

Виновные в сложившейся ситуации должны понести соответствующее дисциплинарное наказание вплоть до увольнения. В частности, это касается сотрудников соответствующего структурного подразделения Министерства внутренних дел, которые направили одному из водителей уведомление о якобы совершенном правонарушении с последующим начислением штрафа. МВД поручено провести тщательное расследование обстоятельств сложившейся ситуации.

Мухаммедкалый Абылгазиев вновь напомнил о важности проекта «Безопасный город», который направлен на снижение смертности и количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах страны, и во многом, как показывает статистика, уже достигает своих целей.

Кроме того, на совещании обсуждены вопросы, касающиеся реализации второй фазы проекта «Безопасный город».