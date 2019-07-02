10:40
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

«Безопасный город». Премьер поблагодарил кыргызстанцев, сообщающих о недостатках

Премьер-министр провел совещание по ходу реализации проекта «Безопасный город».

По данным пресс-службы правительства, обсуждены вопросы, связанные с техническими недоработками в рамках реализации проекта, которые поднимают автолюбители.

Мухаммедкалый Абылгазиев выразил благодарность гражданам, проявляющим активную гражданскую позицию, неравнодушие и оказывающим помощь в выявлении недостаточной работы со стороны ответственных государственных органов. Он подчеркнул, что с самого начала запуска проекта именно благодаря поддержке граждан государству удалось добиться полноценной реализации проекта «Безопасный город», параллельно организовав масштабную работу по совершенствованию дорожной инфраструктуры столицы.

Премьер поручил в оперативном порядке устранить выявляемые недостатки в организации дорожного движения, связанные с установкой неправильных дорожных знаков, на которые, в частности, указывают граждане.

«Автолюбители всегда старались обращать внимание на те или иные участки автодорог и дорожных развязок, которые нуждались в более продуманной организации дорожного движения. Проделана большая работа — нужно отметить, что компетентные государственные органы довольно оперативно устраняли недостатки и корректировали свою работу, чтобы увеличить пропускную способность наших дорог и обеспечить безопасность дорожного движения», — заметил он.

Виновные в сложившейся ситуации должны понести соответствующее дисциплинарное наказание вплоть до увольнения. В частности, это касается сотрудников соответствующего структурного подразделения Министерства внутренних дел, которые направили одному из водителей уведомление о якобы совершенном правонарушении с последующим начислением штрафа. МВД поручено провести тщательное расследование обстоятельств сложившейся ситуации.

Мухаммедкалый Абылгазиев вновь напомнил о важности проекта «Безопасный город», который направлен на снижение смертности и количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах страны, и во многом, как показывает статистика, уже достигает своих целей.

Кроме того, на совещании обсуждены вопросы, касающиеся реализации второй фазы проекта «Безопасный город».
Ссылка:
просмотров: 188
Версия для печати
Материалы по теме
«Безопасный город». ГУОБДД объяснило, как проехать перекресток без стоп-линии
Водители считают, что штраф со скидкой можно оплатить и через 15 дней
«Безопасный город». Кому достанется вторая фаза проекта
«Безопасный город». Четыре компании готовы установить камеры по Кыргызстану
Камеру «Безопасного города» расстреляли в пригороде Бишкека
«Безопасный город». Камеры по всему Кыргызстану установят только в 2020 году
«Безопасный город». Смертность на дорогах Бишкека снизилась на 52,9 процента
«Безопасный город». Хулиганы залепили камеру жвачкой
«Безопасный город». В бюджет от штрафов поступило более 122 миллионов сомов
«Безопасный город». Хулиган пытался повредить камеру
Популярные новости
Президент Сооронбай Жээнбеков призывает к&nbsp;дружбе и&nbsp;единству народов Президент Сооронбай Жээнбеков призывает к дружбе и единству народов
Акаев, Бакиев, Атамбаев. Как лишали статуса экс-президента бывших лидеров&nbsp;КР Акаев, Бакиев, Атамбаев. Как лишали статуса экс-президента бывших лидеров КР
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;24-28 июня Кыргызстан: кадровые перестановки за 24-28 июня
Президенту не&nbsp;понравилось отсутствие контроля по&nbsp;исполнению решений Совбеза Президенту не понравилось отсутствие контроля по исполнению решений Совбеза
Бизнес
ОАО &laquo;Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; признали лучшим налогоплательщиком года ОАО «Международный аэропорт «Манас» признали лучшим налогоплательщиком года
MegaCom вновь удостоен звания &laquo;Лучший налогоплательщик&raquo; MegaCom вновь удостоен звания «Лучший налогоплательщик»
Скидка 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;новом магазине O!Store Скидка 20 процентов на аксессуары в новом магазине O!Store
Аэропорт &laquo;Иссык-Куль&raquo; принял первый в&nbsp;летнем туристическом сезоне рейс из&nbsp;Алматы Аэропорт «Иссык-Куль» принял первый в летнем туристическом сезоне рейс из Алматы