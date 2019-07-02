«Безопасный город». Премьер поблагодарил кыргызстанцев, сообщающих о недостатках

Премьер-министр провел совещание по ходу реализации проекта «Безопасный город».
По данным пресс-службы правительства, обсуждены вопросы, связанные с техническими недоработками в рамках реализации проекта, которые поднимают автолюбители.
Мухаммедкалый Абылгазиев выразил благодарность гражданам, проявляющим активную гражданскую позицию, неравнодушие и оказывающим помощь в выявлении недостаточной работы со стороны ответственных государственных органов. Он подчеркнул, что с самого начала запуска проекта именно благодаря поддержке граждан государству удалось добиться полноценной реализации проекта «Безопасный город», параллельно организовав масштабную работу по совершенствованию дорожной инфраструктуры столицы.
Премьер поручил в оперативном порядке устранить выявляемые недостатки в организации дорожного движения, связанные с установкой неправильных дорожных знаков, на которые, в частности, указывают граждане.
Виновные в сложившейся ситуации должны понести соответствующее дисциплинарное наказание вплоть до увольнения. В частности, это касается сотрудников соответствующего структурного подразделения Министерства внутренних дел, которые направили одному из водителей уведомление о якобы совершенном правонарушении с последующим начислением штрафа. МВД поручено провести тщательное расследование обстоятельств сложившейся ситуации.
Мухаммедкалый Абылгазиев вновь напомнил о важности проекта «Безопасный город», который направлен на снижение смертности и количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах страны, и во многом, как показывает статистика, уже достигает своих целей.
Кроме того, на совещании обсуждены вопросы, касающиеся реализации второй фазы проекта «Безопасный город».