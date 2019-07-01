При правительстве создается еще одна структура по привлечению инвестиций

При правительстве создается конкурсная комиссия по отбору приоритетных инвестиционных бизнес-проектов. Об этом заявил сегодня на совещание по обсуждению механизмов финансирования проектов регионального развития премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

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Глава кабмина отметил, что все органы государственного и местного самоуправления должны вести активную работу по развитию предпринимательства и созданию благоприятных условий для бизнеса, новых рабочих мест в регионах. «Все должны понимать важность развития экономики регионов на основе 20 городов — точек роста и оптимального размещения производительных сил. На местах полномочные представители правительства и акимы должны в полной мере выполнять свои функциональные обязанности, чего они на сегодня не делают. Хотя они являются у нас движущей силой, — считает Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер посетовал, что зона развития сосредоточена лишь вокруг Бишкека и Оша, а регионы двумя столицами не ограничиваются.

Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что должен быть внедрен механизм финансирования проектов по развитию регионов в размере двух миллиардов сомов. Поэтому и создается комиссия. «Она соответствует целям проводимой Кыргызстаном политике в области развития регионов. Подписание этого документа является важным элементом для создания условий для реализации региональных проектов. Конкурсная комиссия в недельный срок начнет процедуру отбора приоритетных инвестиционных бизнес-проектов, инфраструктурных проектов и программ развития. Ее цель — оказание поддержки и обеспечение доступа заявителей к кредитным и иным финансовым ресурсам. Секретариатом конкурсной комиссии будет Агентство по продвижению и защите инвестиций», — проинформировал Мухаммедкалый Абылгазиев.

В ходе совещания было отмечено, что решения конкурсной комиссии направляются в секретариат для подготовки проекта решения правительства о финансировании тех программ, которые члены комиссии одобрили.

Размер финансирования, предусмотренный в республиканском бюджете на развитие регионов в 2019-2020 годах:

— по инфраструктурным проектам — не должен превышать 20 процентов от всех средств; — по инвестиционным проектам и программам развития — должен составлять не менее 80 процентов от всех средств.

«Важно повысить финансовую грамотность предпринимателей в регионах, чтобы они эффективно планировали и управляли финансами собственного дела», — сказал глава кабмина.

В завершение участники совещания презентовали проектное финансирование регионального развития.