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Власть

Мэрии Бишкека предложили разработать проект выделенной полосы для автобусов

Депутат БГК Эрмек Усубалиев предложил поручить мэрии Бишкека совместно с ГУОБДД разработать проект выделения отдельной полосы для движения общественного транспорта. Об этом он заявил на очередной сессии БГК.

Он отметил, что муниципалитет планирует увеличить парк автобусов.

«Надо стремиться к тому, чтобы сделать использование общественного транспорта более комфортным, быстрым, удобным, нежели частный автомобиль. Но если сейчас не предусмотреть выделение отдельных полос, то когда парк увеличится, они просто будут стоять в пробках», — отметил он.

Эрмек Усубалиев добавил, что закладывать отдельные полосы надо и в проектах строящихся дорог, и уже на существующих. Там, где это возможно.
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