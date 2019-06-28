Президенту не понравилось отсутствие контроля по исполнению решений Совбеза

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился с премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, обсуждены результаты и меры по дальнейшему социально-экономическому развитию страны, исполнению доходной части бюджета за первое полугодие 2019 года, возможные сроки и размеры повышения пенсий и заработных плат работникам социальной сферы.

Глава государства отметил, что с завершением очередной сессии Жогорку Кенеша правительству необходимо обратить особое внимание на исполнение принятых законов.

Президент также отметил необходимость ускорения принятия мер по региональному развитию, цифровизации государственных органов, в том числе фискализации налоговых процедур и внедрение системы электронного межведомственного взаимодействия «Тундук», реализации второй фазы проекта «Безопасный город».

Отмечена слабая координация и отсутствие контроля по исполнению решений Совета безопасности по вопросам цифровизации и недропользования.

Глава государства подчеркнул важность координации министерств и ведомств по реализации соглашений с российской, китайской, индийской и германской сторонами, достигнутых на уровне глав государств.

Указано на необходимость составления перечня крупных инвестиционных проектов для запуска до конца 2019 года.

Кроме того, поручено усилить контроль над ходом строительства автодорог в районных центрах регионов и автомагистралей республики, таких как север — юг, Бишкек — Кара-Балта, Ош — Баткен — Исфана — Худжант, и других.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул необходимость исполнения плановых поступлений в республиканский бюджет и усиления контроля над расходами государственной казны.

Руководители государственных органов, ответственных за неполное исполнение доходной части казны, должны нести персональную ответственность. Сооронбай Жээнбеков

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сообщил, что Жогорку Кенешем поддержан практически весь пакет законодательных инициатив правительства, направленных на реализацию экономических проектов и социально-экономического развития в целом.

Премьер-министр отметил, что реализация всех направлений, озвученных президентом Сооронбаем Жээнбековым, возьмут под жесткий контроль.