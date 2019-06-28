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Власть

В БГК возмущаются, что дороги во время саммита ШОС перекрывали автобусами

Во время саммита ШОС автобусы вместо перевозки людей перегораживали перекрестки. Об этом на очередной сессии БГК заявил депутат Канатбек Музуралиев.

Он отметил, что горожане не могли добраться домой, а в это время автобусами перегораживали перекрестки. Это также привело к снижению выручки Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия. При этом потери никак не компенсируются.

«Почему из республиканского бюджета выделяются деньги на приобретение патрульных машин и другие нужды, но не оплачивается использование автобусов? Вы используете в такие моменты их не по назначению», — обратился депутат к начальнику БПАТП Нурлану Койчубакову.

Канатбек Музуралиев добавил, что муниципалитет должен быть принципиальным в таких вопросах и защищать интересы горожан.
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