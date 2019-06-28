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Власть

Во фракции БГК «Онугуу-Прогресс» продолжаются споры о лидере

Во фракции Бишкекского городского кенеша продолжают спорить о лидерстве. С этого вопроса начался второй день очередной сессии.

Спикер БГК Жаныбек Абиров сообщил, что ему поступило письмо от фракции о смене лидера Таалайбека Сариева. На его место предложен Рыспай Аматов, а заместителями  Эдик Досиев и Сайдахмат Исмаилов. 

Таалайбек Сариев назвал это решение нелегитимным, отметив, что вопрос о лидере фракции решает руководитель партии Бакыт Торобаев.

«Вчера, когда я переговорил с Бакытом Торобаевым, он сказал, что Рыспай Аматов никогда не будет лидером. Сегодня он собирает фракцию у себя в Жогорку Кенеше для разрешения данного вопроса», — отметил он.

Таалайбек Сариев добавил, что Рыспай Аматов самовольно, без согласования с лидером партии, решил организовать перестройку.

Другие депутаты недовольны, что фракция в очередной раз выносит внутренние разбирательства на сессию. Депутат Канат Музуралиев отметил, что у коллег было с утра 2 часа, чтобы решить вопрос внутрифракционно.

Напомним, о смене лидера фракция заявила вчера на очередной сессии. Решение приняли пять из восьми депутатов. Оно стало неожиданным как для других депутатов, так и для самого Сариева.

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