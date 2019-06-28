10:31
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Депутаты БГК как всегда опаздывают на сессию

Депутаты Бишкекского городского кенеша традиционно опаздывают на очередную сессию. Она должна была начаться в 9.00, но и в 10.00 кворума нет.

Очередная сессия началась вчера, 27 июня. Депутаты успели утвердить повестку дня и рассмотреть один вопрос — отчет управления земельными ресурсами столичной мэрии.

В повестке дня 10 вопросов, еще 3 в разделе «Разное».

Один из вопросов, который планируют обсудить депутаты, — передача школы «Газпром» в оперативное управление.

Отметим, что опоздания для депутатов городского кенеша стали обыденным явлением.

Ссылка:
просмотров: 138
Версия для печати
Материалы по теме
В БГК члены «Онугуу-Прогресс» хотят сменить лидера. Он об этом не знал
БГК отложил вопрос о платных парковках на осень
В Бишкеке предлагают переименовать часть парка имени Ататюрка
Бишкекский городской кенеш все же купил фотоаппарат за 231 тысячу сомов
Треть автозаправок Бишкека не соответствуют требованиям пожарной безопасности
В БГК недовольны отсутствием на сессии мэра Азиза Суракматова. Он у президента
Экс-депутат Павел Десятников стал помощником депутата и остался в БГК
Число почетных граждан Бишкека увеличилось на 14 человек
Двойное гражданство. Депутат горкенеша Павел Десятников сложил полномочия
Бишкекский горкенеш после обеда едва собрал депутатов для продолжения сессии
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков подверг критике чиновников за&nbsp;липовые отчеты Сооронбай Жээнбеков подверг критике чиновников за липовые отчеты
Атамбаев&nbsp;&mdash; сбитый летчик. Кто теперь сможет оппонировать президенту Атамбаев — сбитый летчик. Кто теперь сможет оппонировать президенту
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Лето перестает быть томным Лишение неприкосновенности Атамбаева. Лето перестает быть томным
Освобождение Азиза Батукаева. Алмазбек Атамбаев дал личное поручение Освобождение Азиза Батукаева. Алмазбек Атамбаев дал личное поручение
Бизнес
Подключайте выгодные пакеты минут для внесетевых звонков Подключайте выгодные пакеты минут для внесетевых звонков
20&nbsp;гигабайт интернета в&nbsp;подарок при покупке смартфона в&nbsp;MegaStore 20 гигабайт интернета в подарок при покупке смартфона в MegaStore
Деловой успех гарантирован с&nbsp;новым бизнес-кредитом от&nbsp;&laquo;Росинбанка&raquo; Деловой успех гарантирован с новым бизнес-кредитом от «Росинбанка»
Аэропорт &laquo;Иссык-Куль&raquo; принял первых в&nbsp;этом году пассажиров из&nbsp;Ташкента Аэропорт «Иссык-Куль» принял первых в этом году пассажиров из Ташкента