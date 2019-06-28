Депутаты БГК как всегда опаздывают на сессию

Депутаты Бишкекского городского кенеша традиционно опаздывают на очередную сессию. Она должна была начаться в 9.00, но и в 10.00 кворума нет.

Очередная сессия началась вчера, 27 июня. Депутаты успели утвердить повестку дня и рассмотреть один вопрос — отчет управления земельными ресурсами столичной мэрии.

В повестке дня 10 вопросов, еще 3 в разделе «Разное».

Один из вопросов, который планируют обсудить депутаты, — передача школы «Газпром» в оперативное управление.

Отметим, что опоздания для депутатов городского кенеша стали обыденным явлением.