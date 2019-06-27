Мэрия Бишкека хочет вернуть квартиры, которые не отдали застройщики

Мэрия Бишкека проводит ревизию договоров аренды земельных участков с передачей части объекта (квартир) в муниципальную собственность. Об этом на очередной сессии Бишкекского горкенеша сообщил вице-мэр Азиз Алымкулов.

«Пока мы выявили 34 таких объекта. Часть получили участок в аренду с условием передачи 10 процентов территории (квартир) в муниципальную собственность. Но фактически этого не сделано. В ходе ревизии обнаружили только одного арендатора, который сам обращался в мэрию для передачи квартир. В итоге две квартиры приняты в муниципальную собственность», — отметил он.

Азиз Алымкулов добавил, что по некоторым договорам суд признал недействительными обязанности по передаче квартир, по другим — передачу не указали при продлении аренды, некоторые участки еще не освоены.

По его словам, разработан план мероприятий по исполнению этих обязательств, в том числе в суде.