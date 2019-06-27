Лишение неприкосновенности Атамбаева. Не все депутаты смогут высказаться

Не все депутаты Жогорку Кенеша смогут высказаться после оглашения заключения Генеральной прокуратуры о лишении Алмазбека Атамбаева неприкосновенности.

На вопросы успели записаться 47 депутатов из 108 присутствующих. Спикер парламента Дастан Джумабеков предложил ограничиться этим числом. Народные избранники его поддержали.

Специальная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева завершила свою работу и направила итоги в Генеральную прокуратуру.

В своем отчете парламентарии выдвинули шесть обвинений бывшему главе государства: незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева, коррупция, политические гонения, причастность к поставкам угля на ТЭЦ, лоббирование интересов китайской фирмы TBEA при модернизации ТЭЦ, а также незаконное получение участка в селе Кой-Таш.

Генеральная прокуратура поддержала пять из них — факт политического гонения исключен. Заключение генпрокурора единогласно одобрил парламентский комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

Отметим, в Жогорку Кенеше создана специальная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности бывшего главы государства. Она должна внести представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в причастности к реконструкции Исторического музея, модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению вора в законе Азиза Батукаева, незаконным поставкам угля на столичной теплоцентрали, получению участка для строительства дома и выделению земель в Иссык-Кульской области.