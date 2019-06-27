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Власть

Лишение неприкосновенности Атамбаева. Семья Жээнбековых — соучастники

Семья Жээнбековых является соучастником всех преступлений, в которых обвинили Алмазбека Атамбаева. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявила Ирина Карамушкина.

Депутат отметила, что не верит генеральному прокурору Откурбеку Джамшитову. «Жээнбековы соучастники Атамбаева. Они должны нести ответственность вместе с ним. По вашим обвинениям у нас была монархия», — сказала Ирина Карамушкина.

По ее словам, власть провоцирует негодование народа. «Депутатский корпус должен стоять на страже закона, но именно он идет на нарушение», — добавила она.  

Генпрокурор сказал, что работает по кодексам, и попросил ее внимательнее изучить заключение.

Специальная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева завершила свою работу и направила итоги в Генеральную прокуратуру.

В своем отчете парламентарии выдвинули шесть обвинений бывшему главе государства: незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева, коррупция, политические гонения, причастность к поставкам угля на ТЭЦ, лоббирование интересов китайской фирмы TBEA при модернизации ТЭЦ, а также незаконное получение участка в селе Кой-Таш.

Генеральная прокуратура поддержала пять из них — факт политического гонения исключен. Заключение генпрокурора единогласно одобрил парламентский комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.
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