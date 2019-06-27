Семья Жээнбековых является соучастником всех преступлений, в которых обвинили Алмазбека Атамбаева. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявила Ирина Карамушкина.

Депутат отметила, что не верит генеральному прокурору Откурбеку Джамшитову. «Жээнбековы — соучастники Атамбаева. Они должны нести ответственность вместе с ним. По вашим обвинениям у нас была монархия», — сказала Ирина Карамушкина.

По ее словам, власть провоцирует негодование народа. «Депутатский корпус должен стоять на страже закона, но именно он идет на нарушение», — добавила она.

Генпрокурор сказал, что работает по кодексам, и попросил ее внимательнее изучить заключение.

Специальная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева завершила свою работу и направила итоги в Генеральную прокуратуру.

В своем отчете парламентарии выдвинули шесть обвинений бывшему главе государства: незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева, коррупция, политические гонения, причастность к поставкам угля на ТЭЦ, лоббирование интересов китайской фирмы TBEA при модернизации ТЭЦ, а также незаконное получение участка в селе Кой-Таш.

Генеральная прокуратура поддержала пять из них — факт политического гонения исключен. Заключение генпрокурора единогласно одобрил парламентский комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.