Только за 5 месяцев 2019 года ущерб от коррупции составил почти 71 миллион сомов

За пять месяцев 2019 года ущерб от коррупционных преступлений составил 70 миллионов 963 тысячи 125 сомов. Об этом на координационном совещании по вопросам противодействия коррупции сообщил начальник управления по надзору за следствием Генеральной прокуратуры Замирбек Бейшекеев.

По его словам, всего за это время в ЕРПП зарегистрировано 3 тысячи 131 коррупционное преступление.

«Большая часть коррупционных и должностных преступлений зарегистрирована органами прокуратуры — 1 тысяча 254. В МВД зарегистрировано 16 преступлений, в ГКНБ — 25, в ГСБЭП — 87. Ущерб от этих преступлений составил 70 миллионов 963 тысячи 125 сомов, из них 8 миллионов 773 тысячи 597 сомов возвращено в доход государства», — сказал Замирбек Бейшекеев.