В Жогорку Кенеше недовольны отсутствием министра образования на заседании

Почему министр образования сама не защищает законопроект об обязательном горячем питании в школах, поинтересовалась на заседании ЖК депутат Евгения Строкова.
«Но я могу предположить, почему она отсутствует. Возможно, она ищет виновного в ситуации с дипломами», — заявила Евгения Строкова.
Напомним, сегодня стало известно, что в Кыргызстане срывается выдача дипломов выпускникам вузов. Соответствующее письмо Минобразования направило в ГРС и ОАО «Учкун». Ранее похожая ситуация сложилась с аттестатами об окончании 9-го класса. Некоторые выпускники не смогли получить их вовремя.