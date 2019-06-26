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Власть

В Жогорку Кенеше недовольны отсутствием министра образования на заседании

Почему министр образования сама не защищает законопроект об обязательном горячем питании в школах, поинтересовалась на заседании ЖК депутат Евгения Строкова.

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Она отметила, что складывается впечатление, что глава МОиН Гульмира Кудайбердиева просто игнорирует заседания, особенно, когда речь идет о горячем питании.

«Но я могу предположить, почему она отсутствует. Возможно, она ищет виновного в ситуации с дипломами», — заявила Евгения Строкова.

Напомним, сегодня стало известно, что в Кыргызстане срывается выдача дипломов выпускникам вузов. Соответствующее письмо Минобразования направило в ГРС и ОАО «Учкун». Ранее похожая ситуация сложилась с аттестатами об окончании 9-го класса. Некоторые выпускники не смогли получить их вовремя.
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