В Жогорку Кенеше недовольны отсутствием министра образования на заседании

Почему министр образования сама не защищает законопроект об обязательном горячем питании в школах, поинтересовалась на заседании ЖК депутат Евгения Строкова.

Читайте по теме Обязательное горячее питание в школах Кыргызстана закрепят законом

Она отметила, что складывается впечатление, что глава МОиН Гульмира Кудайбердиева просто игнорирует заседания, особенно, когда речь идет о горячем питании.

«Но я могу предположить, почему она отсутствует. Возможно, она ищет виновного в ситуации с дипломами», — заявила Евгения Строкова.

Напомним, сегодня стало известно, что в Кыргызстане срывается выдача дипломов выпускникам вузов. Соответствующее письмо Минобразования направило в ГРС и ОАО «Учкун». Ранее похожая ситуация сложилась с аттестатами об окончании 9-го класса. Некоторые выпускники не смогли получить их вовремя.