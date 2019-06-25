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Власть

Депутат считает, что на ее близких идут гонения из-за критики чиновников

«Лучше бы вы занимались сбором таможенных платежей, а не гонениями в адрес моих родственников», — заявила сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике депутат Эльвира Сурабалдиева.

Нардеп поспорила с главой ГТС о кадровых назначениях в таможне. Эльвира Сурабалдиева сообщила, что к ней обратились несколько таможенников, которые больше года в распоряжении кадров.

На это глава ведомства Алмаз Онолбеков ответил, что подобное решение принимало прошлое руководство. Парламентарий сказала, что в таможне нет преемственности, а руководство переводит вопросы в политическую плоскость и устраивает гонения.

«Я раньше разговаривала с представителем Пограничной службы. Вам неоднократно делала замечания. То, что происходит с моими родственниками на границе, — это настоящие гонения. Поднимите записи с камер видеонаблюдения в аэропорту «Манас». Лучше бы делом занялись, чем так себя вести. Если бы у меня не было претензий к вашей работе, то я бы вас не трогала. Мелким пакостничеством заниматься не надо», — заявила Эльвира Сурабалдиева.

На это Алмаз Онолбеков парировал, что никаких гонений ни на кого не устраивал.
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