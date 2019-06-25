В правительстве считают, что незаконно ввозится не более 20 процентов ГСМ

«Может быть, незаконный ввоз ГСМ составляет до 15 процентов, максимум 20 процентов», — заявил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике вице-премьер-министр Жениш Разаков.

По его словам, кабмин признает, что незаконный ввоз есть. Но при этом чиновники не согласны с оценкой уровня теневого оборота ГСМ в 40 процентов. Вице-премьер уверен, что нефтетрейдеры дают неверную информацию.

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Отметим, что нефтетрейдеры считают, что в 2018 году доля теневого оборота ГСМ в Кыргызстане составила 25 процентов. Это значит, что практически каждый четвертый литр топлива в стране — контрабандный.

Напомним, только по данным Государственной пограничной службы, с января по май 2019 года пресечено 39 фактов незаконного перемещения ГСМ через кыргызско-казахскую границу на 15 миллионов 158 тысяч 475 сомов.