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Власть

Премьер-министр считает, что показатель притока инвестиций положительный

«Приток превысил уровень оттока на $144,2 миллиона. Этот показатель является весьма положительным на фоне того, что в 2018 году глобальные потоки прямых иностранных инвестиций сократились на 13 процентов», — заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на совещании о состоянии и перспективах развития инвестиционной деятельности в республике.

Глава правительства отметил, что приток прямых иностранных инвестиций за 2018 год составил $851,7 миллиона и в сравнении с 2017-м увеличился на 38,1 процента. Премьер считает, что еще одним положительным фактом является сохранение тенденции, а именно приток прямых иностранных инвестиций в первом квартале 2019 года составил $176,7 миллиона. При этом глава правительства подчеркнул важность активизации работы по созданию благоприятных условий для инвестиционной деятельности, характерной особенностью которых является открытая, транспарентная и недискриминационная политика в области инвестиций.

«Несмотря на двухлетний мораторий на проверки субъектов предпринимательства, имеются факты таких проверок бизнеса. Я призываю предпринимателей и инвесторов обращаться по подобным фактам в соответствующие госорганы, к курирующему вице-премьер-министру для защиты ваших прав. Мы должны продолжить работать по поддержке предпринимателей, по дальнейшему принятию мер по стимулированию притока и поддержке инвестиций, по улучшению эффективного менеджмента государственным имуществом и развития государственно-частного партнерства», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава правительства поручил соответствующим госорганам качественно прорабатывать и реализовывать инвестиционные проекты, содействовать и оперативно решать возникающие проблемы, что позволит повысить уровень доверия инвестора к правительству и положительно отразится на имидже государства. Кроме того, поручено активизировать работу по созданию благоприятных условий для инвестиционной деятельности.
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