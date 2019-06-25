На пост замглавы комитета по правопорядку претендует депутат по прозвищу Чемпион

Депутата Урмата Самаева, известного также по прозвищу Чемпион, выдвинули на должность заместителя председателя комитета Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции. Его кандидатуру лоббирует коллега — лидер партии «Кыргызстан» Канат Исаев.

Напомним, что комитет возглавляет член фракции «Ата Мекен» Наталья Никитенко, заместитель председателя — Искендер Матраимов, брат небезызвестного Раима-миллиона.

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Ранее на Урмата Самаева также жаловался его коллега — депутат Токмакского городского кенеша от фракции «Кыргызстан» Сулейман Лажаров. Он заявлял, что парламентарий со своим сопартийцем Кубанычбеком Кочкорбаевым напал на него, угрожал и требовал, чтобы он сдал мандат.