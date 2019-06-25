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Власть

На пост замглавы комитета по правопорядку претендует депутат по прозвищу Чемпион

Депутата Урмата Самаева, известного также по прозвищу Чемпион, выдвинули на должность заместителя председателя комитета Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции. Его кандидатуру лоббирует коллега — лидер партии «Кыргызстан» Канат Исаев.

Напомним, что комитет возглавляет член фракции «Ата Мекен» Наталья Никитенко, заместитель председателя — Искендер Матраимов, брат небезызвестного Раима-миллиона.

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Отметим, что широкую известность Урмат Самаев получил недавно после инцидента в Токмаке. В январе у КПП «Токмак- автодорожный» произошла перестрелка. Один из участников — родственник депутата Жогорку Кенеша — был госпитализирован. На больничную койку попал и второй участник вооруженного конфликта. Он утверждал, что сам Урмат Самаев приезжал на место происшествия и пытался оказывать давление на следствие.

Ранее на Урмата Самаева также жаловался его коллега — депутат Токмакского городского кенеша от фракции «Кыргызстан» Сулейман Лажаров. Он заявлял, что парламентарий со своим сопартийцем Кубанычбеком Кочкорбаевым напал на него, угрожал и требовал, чтобы он сдал мандат.
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