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Власть

Кадровые перестановки произошли в мэрии Бишкека

В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

На должность директора муниципального предприятия «Бишкексвет» назначен Алимбек Абдылдаев. Ранее он возглавлял КП «Бишкектеплоэнерго».

Новым директором КП «Бишкектеплоэнерго» стала Виктория Мозгачева. Ранее она занимала должность заместителя директора предприятия. По специальности инженер-экономист, окончила Кыргызский государственный технический университет имени И.Раззакова.

Соответствующие распоряжения подписал мэр столицы Азиз Суракматов.
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