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Власть

Государство не может помогать всем отраслям экономики. Нужны приоритеты

«В условиях ограниченности средств государство не может одновременно оказать поддержку всем отраслям промышленности. Поэтому нам нужно четко определиться с приоритетами в будущем», — заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на первом заседании Комитета по промышленности и предпринимательству.

По его словам, для противостояния современным вызовам одной из главных обязанностей государства является резкое усиление конкурентоспособности промышленной отрасли. Основные усилия должны быть направлены на снижение себестоимости производимой продукции и привлечение инноваций в производственные предприятия.

«Кроме того, еще один вызов, который нас ждет, снижение добычи золота на месторождении Кумтор. Без него объем доходов предприятий в горнодобывающей отрасли составит не более 2 миллиардов сомов. Следовательно, стоит задача по восполнению практически половины объемов промышленности другими производствами. Для уменьшения риска нужно изменить госполитику в сфере промышленности. На сегодня состояние промышленности остается зависимым от добычи и экспорта золота. Поэтому правительство должно перейти к концепции, способной противостоять риску оказаться в прямой зависимости от добычи золота», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
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