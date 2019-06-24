Предприниматели будут определять перспективу развития страны, обещает президент

«Государство должно приложить усилия, чтобы стать реальным партнером бизнеса. А бизнес должен стать равноправным участником процесса развития», — заявил сегодня президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на первом заседании Комитета по промышленности и предпринимательству.

По его словам, без развития промышленности невозможно развивать страну. Поэтому нужно было создать площадку, где можно было бы сформировать видение по долгосрочному развитию промышленности и определить пути его реализации. Для этого и был создан Комитет по промышленности и предпринимательству.

«Комитет будет на постоянной основе проводить анализ по формированию бизнес-среды для развития и модернизации промышленности и разрабатывать соответствующие рекомендации. Кроме того, совместно с государством будет создан реальный пласт предпринимателей, определяющих перспективу развития Кыргызстана. Предприниматели должны стать не только партнерами государства, но и принимать участие в формировании политики в сфере экономики и оказывать на нее влияние», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.