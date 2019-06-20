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Власть

Лишение неприкосновенности Атамбаева. Экс-президента страны назвали опэгэшником

Депутат Альфия Самигуллина поинтересовалась сегодня на заседании, какую ответственность понесет Жогорку Кенеш, если обвинения в адрес экс-президента не подтвердятся.

«Мы на всю страну обвинили бывшего главу государства в создании организованной преступной группировки. Выражаясь сленгом, мы говорим, что он опэгэшник. Достоверных данных о совершении особо тяжких преступлений Атамбаевым нет. Если в ходе следствия выяснится, что остальные шесть обвинений не подтвердятся, какое наказание понесет Жогорку Кенеш?» — спросила она.

Глава специальной депутатской комиссии по лишению экс-президента неприкосновенности Каныбек Иманалиев пояснил, что он спрашивал у генерального прокурора, могут ли члены комиссии использовать такую формулировку — создал организованные преступные группы.

«Генпрокурор разрешил написать, что в годы Атамбаева создана преступная антиконституционная группировка. На Жогорку Кенеше лежит только моральная ответственность. Мы его не обвиняем. Мы даем возможность наравне с другими гражданами допросить его», — сказал депутат.
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