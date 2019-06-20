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Власть

В парламенте ругаются депутатки. Накинулись на Ирину Карамушкину

Депутаты Жогорку Кенеша сегодня на заседании обрушились с критикой на коллегу Ирину Карамушкину.

Вице-спикер Аида Касымалиева посоветовала ей сдать мандат, а не призывать к роспуску парламента.

«Сдайте свой мандат, а у меня есть избиратели и обязательства перед ними. Есть предел хамству», — сказала она.

Евгения Строкова и вовсе обвинила Ирину Карамушкину в разжигании национальной вражды. «Вы канючите, обижаетесь и переходите на национальность. Говорите, что с днем рождения не поздравили, потому что русская. Тоже нужно совесть иметь», — заявила она.
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