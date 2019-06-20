Лишение неприкосновенности Атамбаева. Всего 6 депутатов записались на вопросы

Только 6 депутатов Жогорку Кенеша записались на вопросы при обсуждении лишения неприкосновенности экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.

Первой стала Ирина Карамушкина. Она отметила, что депутатам нечем крыть, поэтому они не готовы обсуждать этот вопрос.

«Для истории справку нужно выставить на обозрение общественности. Придет время, и эти фамилии должны знать. Это ангажированная комиссия, бутафория. Куда делась ваша смелость, мужчины? Половина мстит, а у другой половины политические амбиции», — сказала Ирина Карамушкина.

Кроме нее, на вопросы записались Карамат Орозова, Асель Кодуранова, Таабалды Тиллаев, Жанар Акаев и Анвар Артыков.

Отметим, в Жогорку Кенеше создана специальная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности бывшего главы государства. Она должна внести представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в причастности к реконструкции Исторического музея, модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению вора в законе Азиза Батукаева, незаконным поставкам угля на столичной теплоцентрали, получению участка для строительства дома и выделению земель в Иссык-Кульской области.