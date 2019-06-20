Лишение неприкосновенности Атамбаева. Комиссия нашла факты узурпации власти

Специальная депутатская комиссия нашла факты узурпации власти экс-президентом страны Алмазбеком Атамбаевым. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил ее глава Каныбек Иманалиев.

По его словам, Алмазбек Атамбаев устроил политические репрессии в адрес своих оппонентов. «Пользуясь своим статусом, он ограничивал свободу слова, вмешивался в работу судей. Это подтверждено документально. Следователи признавали, что они вынуждены выполнять указания «Белого дома». Нариман Тюлеев подвергся политическим гонениям за то, что одолжил Атамбаеву деньги. Ему предстоит доказать этот факт», — сказал Каныбек Иманалиев.

Он добавил, что глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова также представила документы, но комиссия не успела их изучить. Их передадут сразу в Генеральную прокуратуру. «Комиссия считает, что есть почва для подозрений в узурпации власти», — заметил Каныбек Иманалиев.

Отметим, что в Жогорку Кенеше создана специальная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности бывшего главы государства. Она должна внести представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в причастности к реконструкции Исторического музея, модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению вора в законе Азиза Батукаева, незаконным поставкам угля на столичной теплоцентрали, получению участка для строительства дома.