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Власть

Кыргызстанцам выдают временные права, которые не признают в других странах

Кыргызстанцам выдают временные водительские права, которые не признают в других странах. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Тариел Жоробеков.

По его словам, водители не могут выехать с такими документами из Кыргызстана.

«Права граждан ущемляются. Почему Государственная регистрационная служба раньше не приняла меры?» — спросил Тариел Жоробеков.

Напомним, ГРС намерена ввести водительские удостоверения нового поколения. Старые бланки заканчиваются. Вместо них используют временные права. Тендер на поставку новых бланков объявили 18 июня. Вскрытие заявок состоится 9 июля. На их покупку заложили 75 миллионов сомов.
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