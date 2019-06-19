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Власть

Сооронбай Жээнбеков поблагодарил китайских ученых за исторические исследования

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился с сотрудниками Общественной академии наук Китайской Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По ее данным, Сооронбай Жээнбеков поблагодарил китайских ученых за тщательное исследование истории кыргызского народа в китайских архивных источниках и публикацию сборника.

Мы встретились с вами впервые в прошлом году в Бишкеке, затем в Пекине и широко обсудили кыргызско-китайскую историю. После этого в течение нескольких месяцев вы провели большую работу и обнаружили множество новых материалов и подтверждающие данные, которые передвинули историю кыргызов на тысячу лет назад. Мы очень рады этим находкам.

Сооронбай Жээнбеков
Он подчеркнул, что собранные материалы на научной основе необходимо опубликовать в академической печати и широко распространить.

Китайские ученые подарили Сооронбаю Жээнбекову книгу об истории кыргызов. А директор Центра Евразийских исследований Исторического исследовательского института общественной академии наук Китая профессор Ли Цзиньсю отметила, что ее издание стало возможным благодаря личной поддержке президента Кыргызстана.

В пресс-службе напомнили, что вопрос сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем, касающийся совместного исследования архивных документов, был обсужден соответствующими министерствами двух стран в рамках госвизита президента КР в КНР в июне 2018 года.

«В результате научных исследований в официальных китайских письменных источниках найдены свидетельства, что история кыргызов уходит вглубь истории еще на восемь веков», — отметили в пресс-службе.
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