Поправки в избирательное законодательство приняли во втором чтении. Решение принято сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Поправки в избирательное законодательство предложила рабочая группа.

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Отметим, вносимые изменения касались мигрантов. Разработчики предлагали разрешить им реализовывать свое гражданское право с помощью почетных консулов. Речь идет о наших соотечественниках, которые находятся за рубежом, но не регистрировались для голосования на выборах.

Кроме того, предлагается допустить к голосованию незрячих граждан. Они будут голосовать по системе Брайля. Введен также принцип жесткого списка кандидатов в депутаты.

Согласно поправкам, поменять в списке местами претендентов на мандаты лидеры политических партий уже не смогут.