16:09
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Поправки в избирательное законодательство приняли во втором чтении

Поправки в избирательное законодательство приняли во втором чтении. Решение принято сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Поправки в избирательное законодательство предложила рабочая группа.

Читайте по теме
Депутат о нормах, которые нужно исключить из избирательного законодательства

Отметим, вносимые изменения касались мигрантов. Разработчики предлагали разрешить им реализовывать свое гражданское право с помощью почетных консулов. Речь идет о наших соотечественниках, которые находятся за рубежом, но не регистрировались для голосования на выборах.

Кроме того, предлагается допустить к голосованию незрячих граждан. Они будут голосовать по системе Брайля. Введен также принцип жесткого списка кандидатов в депутаты.

Согласно поправкам, поменять в списке местами претендентов на мандаты лидеры политических партий уже не смогут.
Ссылка:
просмотров: 64
Версия для печати
Материалы по теме
Правозащитники предупреждают о досрочных парламентских выборах в Кыргызстане
Кандидатам с погашенной судимостью предлагают разрешить баллотироваться в ЖК
Избирательный порог на выборах-2020 в Жогорку Кенеш останется девять процентов
Отказаться от повышения зарплат бюджетникам в канун выборов предлагает депутат
В парламенте спорят о гендерной квоте депутатов
Депутат парламента предлагает оставить избирательный порог в 9 процентов
Депутат о нормах, которые нужно исключить из избирательного законодательства
Как будут голосовать мигранты? Депутаты предлагают решить вопрос
Дополнительные УИК надо организовывать по просьбам избирателей, считает депутат
Депутат требует запретить использовать в Кыргызстане слово «гендер»
Популярные новости
Политический коллапс Алмазбека Атамбаева Политический коллапс Алмазбека Атамбаева
Депутаты готовы заслушать экс-президента Алмазбека Атамбаева Депутаты готовы заслушать экс-президента Алмазбека Атамбаева
Осмонбек Артыкбаев дал показания против Алмазбека Атамбаева Осмонбек Артыкбаев дал показания против Алмазбека Атамбаева
Председателем ГКНБ стал Орозбек Опумбаев Председателем ГКНБ стал Орозбек Опумбаев
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает депозиты с&nbsp;высокими процентными ставками «Бакай Банк» предлагает депозиты с высокими процентными ставками
Акция от&nbsp;БТА Банка! Снижены процентные ставки на&nbsp;беззалоговые кредиты! Акция от БТА Банка! Снижены процентные ставки на беззалоговые кредиты!
150&nbsp;ТВ-каналов без тарелки и&nbsp;проводов: в&nbsp;дорогу или на&nbsp;отдых 150 ТВ-каналов без тарелки и проводов: в дорогу или на отдых
Престижные мобильные номера PLATINUM в&nbsp;два раза дешевле! Престижные мобильные номера PLATINUM в два раза дешевле!