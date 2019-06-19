На ОТРК предлагают ввести абонентскую плату. Об этом заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Бахадыр Сулейманов.

По его словам, введение абонплаты позволит телеканалу заработать на развитие. «Тогда канал станет независимым», — пояснил нардеп.

Председатель наблюдательного совета ОТРК Жыпар Жекшеев отметил, что у него нет законодательной инициативы, но депутаты могут внести такое предложение. «Вы приняли закон так, что мы, работая на общественных началах, не получая зарплату, обязаны отчитываться перед вами», — сказал он.

Бахадыр Сулейманов заметил, что если члены наблюдательного совета будут получать зарплату, они станут более зависимыми.