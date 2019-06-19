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Власть

На ОТРК предлагают ввести абонентскую плату

На ОТРК предлагают ввести абонентскую плату. Об этом заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Бахадыр Сулейманов.

По его словам, введение абонплаты позволит телеканалу заработать на развитие. «Тогда канал станет независимым», — пояснил нардеп.

Председатель наблюдательного совета ОТРК Жыпар Жекшеев отметил, что у него нет законодательной инициативы, но депутаты могут внести такое предложение. «Вы приняли закон так, что мы, работая на общественных началах, не получая зарплату, обязаны отчитываться перед вами», — сказал он.

Бахадыр Сулейманов заметил, что если члены наблюдательного совета будут получать зарплату, они станут более зависимыми.
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