Глава Счетной палаты рассказал, сколько получает он и аудиторы

Депутат Жогорку Кенеша Улугбек Ормонов поинтересовался, какая зарплата у аудиторов Счетной палаты.

Глава СП Улукбек Марипов отметил, что в ведомстве неплохая оплата труда по сравнению с министерствами.

«Зарплата председателя — 26,5 тысячи сомов, аудитора — 18,9 тысячи сомов, инспектора — 13 тысяч сомов. К этой сумме добавляются надбавки за стаж», — сказал Улукбек Марипов.

«Вы думаете, это хорошая зарплата? Человек, который выявляет миллионные нарушения, должен получать больше. Если бы вы получали 200-300 тысяч сомов, я бы согласился, что это хорошая зарплата», — возразил депутат.

Улукбек Марипов отметил, что раньше в Счетной палате был спецсчет, но позже его упразднили. Существует 10-процентный фонд от выявленных финансовых нарушений, из которого сотрудникам за хорошую работу выплачивают премии.