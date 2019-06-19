Саммит ШОС в Бишкеке. Сооронбай Жээнбеков поблагодарил депутатов

После присяги отдельных членов правительства на заседании Жогорку Кенеша президент Сооронбай Жээнбеков выступил с речью.

Он отметил важность прошедших официальных мероприятий в Бишкеке и поблагодарил депутатов. «Состоялись мероприятия, которые имеют большое значение. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетил Кыргызстан с государственным визитом. Прошли саммит ШОС, официальные визиты главы Монголии Халтмаагийна Баттулги и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Эти мероприятия имеют большое значение. Они помогли поднять имидж республики», — сказал глава государства.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул роль нардепов в официальных встречах.