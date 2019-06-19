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Власть

Ни один чиновник Кыргызстана не уволен за финансовые нарушения

Ни один чиновник Кыргызстана не уволен за финансовые нарушения в 2018 году. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил глава Счетной палаты Улукбек Марипов.

Депутат Азамат Арапбаев поинтересовался, какие меры приняты к руководителям, допустившим финансовые нарушения.

Улукбек Марипов отметил, что в 2018 году финансовые нарушения составили 2,4 миллиарда сомов. В бюджет должны были возместить 1,6 миллиарда сомов.

«Из года в год повторяются характерные нарушения  по выплате зарплаты, завышение при строительстве. В прошлом году мы направляли в правительство уведомление об увольнении некоторых руководителей, но они отделались выговором»,  сказал он.

Глава СП добавил, что нерационально потраченные бюджетные средства чиновники должны вернуть из своего кармана.
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