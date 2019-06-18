В Кыргызстане предлагают создать перечень исторических зданий

Нужно создать перечень исторических зданий и памятных мест. Такую идею сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике озвучила депутат Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, если сейчас кому-то захочется посетить места, где жили великие и известные люди, человек просто не сможет этого сделать. Нет точных данных, где находятся эти здания. Кроме того, в стране много памятных мест, захоронений, к которым тоже едут поклоняться люди. Возле них точно можно создавать туристические объекты.

«Для того чтобы развивался туризм, нужно провести инвентаризацию и сделать карту таких зданий и памятных мест. Это будет гораздо лучше, чем заниматься краудфандингом и искать средства на проведение очередного мероприятия. Недавно передавала министру культуры сообщения и фотографии из Суусамырской долины, где разрушается кумбез Кожомкула баатыра. Туда ездят иностранцы и пишут обращения к местным властям с просьбой отремонтировать. Такого не должно быть», — отметила Эльвира Сурабалдиева.