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Власть

Депутаты признали работу правительства по привлечению инвестиций недостаточной

Депутаты Жогорку Кенеша признали работу правительства по привлечению и защите инвестиций недостаточной. Решение принято сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике.

Депутаты несколько раз рассматривали вопрос, однако в итоге окончательное решение по нему каждый раз переносилось. Сегодня правительство также представило свой отчет, но депутаты раскритиковали документ. Они посчитали, что кабмин не защищает бизнес. Кроме того, нардепы посчитали, что ведется недостаточная работа по исполнению договоренностей, которые достигаются на уровне президента.

«Мы несколько раз рассматривали вопрос. Но результата нет. Я предлагают признать работу правительства неудовлетворительной», — сказал депутат Азамат Арапбаев.

Однако коллеги не поддержали такую формулировку, посчитав, что можно признать работу недостаточной. Такое решение поддержали большинство депутатов комитета. Кроме того, они дали правительству время до 1 ноября 2019 года для выполнения всех поручений депутатов по вопросу и повторного отчета.
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