Сооронбай Жээнбеков поблагодарил бишкекчан за поддержку во время саммита ШОС

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился с министром иностранных дел Чингизом Айдарбековым. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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По ее данным, на встрече подведены итоги международных мероприятий, прошедших в Бишкеке 12-14 июня 2019 года: заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина, официальные визиты президента Монголии Халтмаагийна Баттулги и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Президент отметил, что МИД совместно с другими государственными органами на должном уровне обеспечили содержательную часть и протокольно-организационные вопросы саммита и визитов, есть конкретные результаты.

«Теперь основная задача — контроль за исполнением достигнутых результатов, чтобы они не остались на бумаге», — подчеркнул президент.

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Кроме того, Сооронбай Жээнбеков выразил благодарность бишкекчанам за поддержку во время этих крупных международных мероприятий. Он отметил, что горожане с пониманием отнеслись к временным неудобствам в повседневной жизни в части передвижения транспорта.

«Также тысячи наших граждан были задействованы в облагораживании столицы, обеспечении ее чистоты и общественной безопасности. Работали день и ночь не покладая рук. Всем выражаю признательность за помощь и гражданскую поддержку», — резюмировал глава государства.