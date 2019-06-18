Сооронбай Жээнбеков поблагодарил бишкекчан за поддержку во время саммита ШОС

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился с министром иностранных дел Чингизом Айдарбековым. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Президент отметил, что МИД совместно с другими государственными органами на должном уровне обеспечили содержательную часть и протокольно-организационные вопросы саммита и визитов, есть конкретные результаты.
«Теперь основная задача — контроль за исполнением достигнутых результатов, чтобы они не остались на бумаге», — подчеркнул президент.
«Также тысячи наших граждан были задействованы в облагораживании столицы, обеспечении ее чистоты и общественной безопасности. Работали день и ночь не покладая рук. Всем выражаю признательность за помощь и гражданскую поддержку», — резюмировал глава государства.